Altamura – Armi e munizioni nascoste in un box. Arrestati

Altamura – Armi e munizioni nascoste in un box. I Carabinieri del Comando Provinciale di Altamura in conclusione di uno specifico ed articolato servizio di controllo straordinario del territorio, finalizzato alla ricerca di autori di reati in materia di armi e munizioni, hanno arrestato in flagranza di reato due giovani 34enni altamurani, con l’accusa di detenzione illegale di armi e munizioni e ricettazione.

I Carabinieri in seguito ad una accurata perquisizione domiciliare estesa ad un garage, all’interno del seminterrato di una palazzina sita nel Comune di Altamura, hanno rinvenuto e sequestrato le seguenti armi e munizioni: 5 armi comuni da sparo di cui 4 pistole e 1 fucile nonché ulteriori 5 armi a salve e giocattolo senza tappo rosso, passamontagna, casacche del tipo in uso alle forze di polizia, oltre due auto di grossa cilindrata rubate in Altamura nel mese di dicembre 2022.

Le perquisizioni nel box hanno consentito di individuare anche la copiosa refurtiva avvenuta in appartamenti e locali commerciali della città nel mese di agosto 2022, esattamente i proventi di venti furti consumati sul territorio altamurano.

La refurtiva è stata riconsegnata ai legittimi proprietari.

L’operazione dunque, ha portato ad individuare una fitta rete delinquenziale che operava nel comune altamurano e che aveva nella loro disponibilità anche armi clandestine e munizioni.

I due giovani sono stati tratti in arresto e sono stati tradotti presso la Casa Circondariale di Bari a disposizione dell’autorità giudiziaria.

On. Rossano Sasso: ““Esprimo il mio doveroso ringraziamento all’arma dei Carabinieri di Altamura, guidata dal Maggiore Bochicchio per la brillante operazione che ha portato all’arresto di due individui e al rinvenimento di armi e di numeroso materiale rubato, provento di una ventina di furti avvenuti negli ultimi mesi.

L’opera di prevenzione e controllo del territorio svolta nelle ultime settimane è risultata vincente, i cittadini di Altamura ringraziano.

Ma non basta: come ho già fatto nella scorsa legislatura quando mi impegnai con successo a far trasferire ad Altamura più uomini, ho già chiesto un ulteriore sforzo in questo senso al Sottosegretario all’Interno Nicola Molteni, che presto sarà qui da noi in visita alle donne e agli uomini delle forze dell’ordine.

La lotta per la sicurezza della nostra città è e sarà per me sempre una priorità”.