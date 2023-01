Ad Andria via Doudou. Prima del derby col Taranto, è ormai rivoluzione acclarata in casa Fidelis. “La Fidelis Andria 2018 comunica di aver sollevato Diaw Doudou dall’incarico di Allenatore della Prima Squadra.



Con mister Diaw, è stato sollevato anche l’allenatore in seconda Gian Marco Ortolani. Il club desidera ringraziare il tecnico ed il suo vice per la serietà e professionalità dimostrate durante il lavoro svolto in questi mesi.



Nelle prossime ore sarà annunciato il nuovo tecnico che guiderà la seduta di allenamento prevista per questo pomeriggio”.