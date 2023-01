Dalla cultura dei diritti a quella dei doveri. La costituzione spiegata ai bambini.

Si è tenuto stamattina presso la scuola elementare Consiglio in città vecchia, il primo di tanti appuntamenti che vedrà il Lions Club Taranto città dei due mari in tour presso varie scuole primarie e secondarie di primo grado del territorio per promuovere il service nazionale: Educazione civica – dalla cultura dei diritti a quella dei doveri – fortemente voluto per l’importanza del tema dei diritti e doveri sanciti dalla nostra carta costituzionale.

Il service, in una seconda fase, sara accompagnato dal progetto distrettuale: “il mio amico in divisa” con l’obiettivo di far conoscere agli alunni il ruolo fondamentale degli uomini in divisa e l’importanza del rispetto della legge.

Perfetta padrona di casa, la dirigente Dott.ssa Antonella Iossa che ha accolto con piacere l’iniziativa dell’amico Lions Club, spesso presente nella sua scuola con una serie di iniziative, ritenendo l’argomento indispensabile nel percorso formativo dei suoi alunni.

Ha introdotto i lavori, il Presidente del Lions Club Tatanto Città dei due Mari, l’avv. Matilde Percolla, la quale ha sottolineato l’importanza dell’introduzione, attraverso la L 92/19, dell’insegnamento dell’educazione civica nelle scuole, come strumento indispensabile per preparare le future generazioni ad una piena consapevolezza del vivere in società attraverso la conoscenza ed il rispetto di tutti i doveri per poter godere pienamente di ogni diritto cosi come sancito nella nostra costituzione, ed arrivare adeguatamente preparati al loro inserimento nel tessuto sociale produttivo.

Sono state donate diverse copie del libro “ciclaminia” di Angela Mazzia ed Alessandra Tilli, un libro dedicato ai più piccoli, scritto sotto forma di favola, per spiegare ai lettori il significato del principi della Costituzione attraverso la conoscenza delle parole chiare più importanti da far diventare amiche alleate nella loro vita.

Ad illustrarlo, l’autrice, avv.to Angela Mazzia, che con un intenso e vivace dialogo con gli alunni, ha illustrato le avventure dei protagonisti della favola, attraverso un viaggio tra diritti e doveri sanciti dalla Costituzione.

Presenti anche la socia, dott.ssa Piera Scarinci, referente della Circoscrizione Magna Grecia del service, che ha illustrato le finalità del progetto, e l’avv.to Mario Lupo, Presidenre della Zona 10 del Distretro 108Ab che ha sottolineato lo spessore sociale e culturale del service nel pieno rispetto della finalità principale del Lions Club International, quale associazione al servizio dei bisogni territoriali, nazionali e globali.

Grande entusiasmo dei docenti presenti e di tutti gli alunni che da domani faranno tesoro di quanto appreso nella giornata formativa appena conclusa, attraverso la lettura e le attività didattiche offerte dai libri ricevuto in dono.