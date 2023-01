Capuano sul pari con la Turris

Non era particolarmente felice, Eziolino Capuano nel post gara del suo Taranto contro la Turris.

Dopo aver chiaramente detto di aver visto un grande Taranto nel primo tempo, ha fatto intendere che qualche giocatore avrebbe potuto fare di più, in qualche occasione da rete, o forse meglio.

Del secondo tempo, riconosce che si è giocata una partita diversa, condizionata prima dall’espulsione affrettata di Tommasini, ma che i suoi avversari comunque non sono mai pervenuti.

Anche se c’è stata, poi, l’espulsione di Frascatore che ci ha riportato le squadre in parità numerica, si è fatto poco. Anche se, nel finale, riconosce che La Monica poteva e doveva fare diversamente. Comunque il punto è sempre fieno in cascina, fondamentale per una squadra che deve salvarsi. Chiaro sulla lotta per la salvezza: “Non è mai stata scontata per me prima, figuriamoci ora che siamo alla seconda parte del torneo, periodo in cui tutti, compreso noi, si rinforzano.

Sta di fatto che ora la Turris la teniamo ancora sei punti dietro,. Ribadisco che meritavamo di vincere e non abbiamo mai giocato per il pareggio”.

