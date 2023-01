Gravina in Puglia – Le parole del sindaco Lagreca sulla tragedia del ponte Acquedotto. L’ennesima tragedia del ponte Acquedotto avvenuta domenica scorsa, a Gravina in Puglia, lascia sgomenti e attoniti. Sconvolti i cittadini gravinesi, è un momento terribile e di grave lutto per tutta la città. E’ il momento del dolore e della riflessione, il tempo per accertare eventuali responsabilità e cosa arriverà in futuro.

Il ponte Acquedotto ha trasformato quel canyon in una trappola mortale. L’immane ed inaspettata tragedia-suicidio che ha colpito la cittadina gravinese, lascia sbigottiti per il così alto numero di suicidi negli ultimi anni.

Sindaco Fedele Lagreca: “Il problema c’è e intendiamo risolverlo. Nei prossimi mesi il ponte sarà oggetto di ristrutturazione, con la realizzazione di un ponteggio che lo avvolgerà completamente. Quando i lavori saranno ultimati convocheremo un tavolo tecnico con Prefettura, Polizia Locale, Carabinieri e Polizia di Stato per individuare forme di intervento idonee a salvaguardare l’unicità e la bellezza del nostro patrimonio e contestualmente a debellare questa piaga che sta affliggendo uno dei monumenti più importanti della nostra città. Costernazione e cordoglio per la tragedia. Mi stringo con commozione alla famiglia della vittima. Un ringraziamento ai vigili del fuoco per il lavoro incessante che stanno svolgendo, al Soccorso alpino e speleologico della Puglia ed ai tecnici del Cnsas che hanno provveduto ad accompagnare il medico legale ed alcuni suoi assistenti sul luogo del ritrovamento, per il recupero e imbarellamento della salma“.

Dinanzi ad una tragedia di questa portata non ci sono parole per esprimere lo sgomento che si prova. Non possiamo che unirci in un doveroso silenzio alla famiglia della vittima e a tutta la comunità gravinese.