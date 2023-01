Bari-Nominati i due nuovi Direttori dell’Oncologico barese

Buon lavoro ai due nuovi primari Dott. Aurelio Costa e al Dott. Gaetano Napoli, che hanno preso servizio presso l’Istituto Oncologico barese “Giovanni Paolo II” nella struttura di Chirurgia generale e di Chirurgia toracica.

Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano: “L’Istituto tumori di Bari diventa sempre più centrale nella rete oncologica pugliese. Condivido appieno il piano che il direttore generale ha presentato alla Regione. L’obiettivo è quello di avere in casa le più alte professionalità in campo oncologico, come è dimostrato con l’arrivo dei due nuovi direttori, per limitare i viaggi fuori regione e soprattutto limitare i disagi dei nostri pazienti, che sono al centro di ogni nostra politica in materia di salute pubblica“.

Si tratta del dottor Aurelio Costa che è da oggi il nuovo direttore della struttura complessa di Chirurgia generale ad indirizzo oncologico; e il dottor Gaetano Napoli, nuovo direttore di Chirurgia toracica.

Dott. Aurelio Costa è il nuovo primario della Chirurgia dell’ospedale Giovanni Paolo II di Bari. 60 anni, laureato in medicina e chirurgia a Pisa, specializzato in chirurgia mini invasiva. Il dott. Costa arriva da Siena dove era direttore del dipartimento chirurgico dell’ospedale unico della ASL 7.

Allievo del professor Mosca della scuola pisana di chirurgia generale e mininvasiva con oltre 4000 interventi effettuati come primo operatore, ha seguito un processo formativo anche nelle migliori sedi europee di chirurgia, ha maturato anche esperienza in endoscopia digestiva chirurgica con circa 30.000 procedure endoscopiche diagnostiche ed operative anche sulle vie biliari e sul pancreas. Il dottor Costa vanta un curriculum di grande valore.

Dott. Gaetano Napoli è un Chirurgo Toracico responsabile della SSD di Chirurgia Toracica Mininvasiva presso l’IRCCS Istituto Tumori di Bari. Oltre ad una trentennale esperienza di chirurgia toracica c.d. “OPEN”, da circa tre anni adotta quasi esclusivamente l’approccio miniinvasivo e VATS per il trattamento di tutte le patologie toraco-polmonari di interesse chirurgico. Ha maturato una particolare esperienza, basata su centinaia di procedure eseguite, in materia di trattamento laser e stenting della via aerea e di confezionamento e gestione di tracheotomie. Particolarmente esperto anche nel trattamento della iperidrosi.

Direttore generale dell’istituto tumori “Giovanni Paolo II” Alessandro Delle Donne: “Conclusi i concorsi, firmati i contratti, siamo pronti a rilanciare la chirurgia toracica del nostro istituto che, al pari dell’Oncologia medica, mira a diventare punto di riferimento per i pazienti pugliesi e non solo. Si tratta di due profili esperti e di altissimo livello. Costa arriva dalla Toscana, con specializzazione su colon-retto, fegato e pancreas. Napoli, già al servizio dell’Istituto, ha operato in prevalenza su polmoni e addome. In due hanno eseguito oltre 15 mila interventi. Insieme rafforzeranno l’offerta sanitaria del “Giovanni Paolo II”. L’obiettivo per l’anno appena iniziato – ha proseguito Delle Donne – non è tanto quello di aumentare il numero delle sedute di sala operatoria quanto quello di rendere gli interventi sempre più efficaci, tecnologici e quindi meno invasivi per il paziente. All’investimento sul capitale umano, che ci vedrà impegnati in un vasto piano di concorsi e assunzioni, si affianca infatti l’investimento sulla dotazione tecnologica da portare in sala operatoria e in terapia intensiva, per la quale possiamo contare sui fondi del Pnrr. È attraverso questi strumenti che contiamo di invertire il trend della mobilità passiva“.

Il presidente del Consiglio di Indirizzo e Verifica dell’Istituto Gero Grassi si tratta: “”di un tassello fondamentale per il rilancio del nostro Istituto“.

La redazione Puglia Press esprime i migliori auguri per questa nomina e un “in bocca al lupo” ai due nuovi direttori per il ruolo importante e fondamentale che svolgeranno nella nostra regione e presso l’Istituto oncologico.