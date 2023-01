Filmata mentre veniva derisa, la professoressa denuncia 24 studenti. Maria Luisa Finatti ha denunciato tutti i 24 studenti di quella classe prima per i reati di lesioni personali, oltraggio e pubblico ufficiale, diffamazione a mezzo social e atti persecutori. La denuncia è stata depositata dai suoi avvocati Nicola Rubiero e Tosca Sambinello al Tribunale dei minori di Venezia.

Maria Luisa Finatti – dichiara – “Li denuncio tutti per difendere la mia dignità e quella dei miei colleghi, ma soprattutto perché è stato oltrepassato un confine”.

Maria Luisa Finatti è docente di scienze e biologia all’Itis Marchesini di Rovigo. Tre mesi fa, è apparsa in un video girato dai suoi studenti quando altri ragazzi della classe le hanno sparato due colpi con una pistola ad aria compressa in classe durante la lezione. Dopo aver riflettuto a lungo, ha deciso che non potevano essere solo le misure disciplinari della scuola a determinare la gravità dell’incidente.

Nel frattempo, quel video dove ragazzi e ragazze ridono in sottofondo è diventato virale.

“Era l’11 ottobre scorso – racconta la docente – un mese dopo l’inizio della scuola. Erano studenti di prima, appena arrivati alle superiori. Hanno avuto il coraggio di spararmi per ben due volte mirando in faccia. Sono uscita piangendo, solo un allievo mi ha chiesto scusa. Alcuni di loro avevano organizzato tutto: uno ha portato la pistola, uno ha sparato, altri hanno filmato con i telefonini. E tutto per cosa? Per diventare famosi, per guadagnare follower su Instagram e TikTok”. “Così difendo la mia dignità e quella dei miei colleghi”.

L’articolo su Repubblica