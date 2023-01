Ritrovata in mare a Bari la donna che si era allontanata dalla sua abitazione a Cassano Murge. La donna di origini albanesi di 70 anni è stata trovata morta ieri pomeriggio nelle acque di largo Giannella, vicino al lungomare di Bari, in quello che potrebbe essere stato un suicidio. Il suicidio è una delle ipotesi al vaglio della polizia, anche se non si escludono altre strade.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri di Altamura. La donna ha lasciato ieri la sua abitazione di Cassano del Murge ed è stata denunciata scomparsa dai parenti nel primo pomeriggio. Le ricerche erano appena iniziate quando è arrivata la comunicazione dal cadavere ritrovato in acqua.

Un passante ha chiamato la polizia. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e dei Carabinieri e il corpo è stato recuperato da una motovedetta della Capitaneria di Porto. Inchiesta coordinata dai pm baresi Larissa Catella