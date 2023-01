Castellana, le scuse dei tifosi (video)

Non si vede altro! Un modo antico per dire che un video è diventato virale sul web. Ci riferiamo al gol fantasma nel derby di Prima Categoria pugliese del girone B, tra Noicattaro e Castellana. Praticamente, al diciassettesimo della prima frazione di gioco, l’attaccante del Castellana, Riccardo Sabatelli, manda fuori una palla facile per andare in rete. Qui accade l’incredibile. L’arbitro prende un abbaglio e assegna il gol al Castellana.

Castellana, le scuse dei tifosi (video)

Ovvie le continue proteste dei padroni di casa.

La cosa antipatica e scorretta è che nessuno del Castellana ammetava che la palla era andata fuori. Bello invece il gesto dei tifosi del Castellana che hanno diramato un comunicato chiedendo scusa per l’antisportività dei propri calciatori. Eccolo: “Con il seguente, intendiamo comunicare che come gruppo ci dissociamo dalla surreale situazione venutasi a creare domenica 8 gennaio durante la partita Noicattaro-Castellana. Intendiamo inoltre scusarci per la nostra esultanza a fine partita non essendo a conoscenza del video del gol “fantasma”. Ci troviamo purtroppo in un punto dello stadio dove non ci era permesso avere la giusta visuale della porta; altrimenti avremmo chiesto a gran voce di annullare il gol”. Chapeau.

Sport Archivi – Pugliapress – Quotidiano online