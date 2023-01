Ferimento doloso a Taranto. È avvenuto nei pressi di via Cava, zona centrale della parte vecchia della città.



Ferimento doloso a Taranto

In merito all’episodio, è stato fermato un uomo dalla Polizia di Stato. Due uomini, pare avessero avuto un litigio, forse a causa di un furto. Per il ferimento, sono state utilizzate un paio di forbici. Il ferito, non verserebbe in gravi condizioni. Fonte Antenna sud.

