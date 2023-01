Autostrade per Italia, A14 e A16 chiusure notturne in provincia di Foggia

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione dei portali segnaletici, dalle 22:00 di martedì 10 alle 6:00 di mercoledì 11 gennaio, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-sarà chiuso il tratto compreso tra Canosa e l’allacciamento con la A16 Napoli-Canosa, verso Pescara. Sarà inoltre chiuso il ramo di allacciamento sulla A16, per chi proviene da Bari ed è diretto verso Napoli.

In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:

-verso Pescara: dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Canosa, proseguire sulla SS93 Appulo-Lucana in direzione di Canosa, sulla SP231 Andriese-Coratina verso Cerignola, sulla SS16 adriatica verso Foggia, sulla SP77 Rivolese in direzione di Manfredonia e rientrare sulla A14 alla stazione di Cerignola est;

-verso A16 / Napoli: dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Canosa, proseguire sulla SS93 Appulo-Lucana in direzione di Canosa, sulla SP231 Andriese-Coratina verso Cerignola, sulla SP96 Pozzo Terrano e sulla SP143 dell’Ofanto in direzione di Lavello ed entrare sulla A16 alla stazione di Cerignola ovest;

-sarà chiuso il tratto compreso tra Cerignola est e l’allacciamento con la A16 Napoli-Canosa, verso Bari. Sarà inoltre chiuso il ramo di allacciamento sulla A16, verso Napoli.

In alternativa, si consigliano i seguenti itinerati:

-verso Bari: dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Cerignola est, percorrere la SS16 adriatica verso Bari, la SP231 Andriese-Coratina verso Canosa e la SS93 Appulo-Lucana in direzione di Barletta con rientro sulla A14 alla stazione di Canosa;

-verso la A16 Napoli-Canosa: dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Cerignola est, proseguire sulla SP77 Rivolese verso Cerignola, sulla SS16 adriatica in direzione di Foggia, sulla SP143 dell’Ofanto verso Lavello ed entrare sulla A16 alla stazione di Cerignola ovest.

Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati tramite i collegamenti “My Way” in onda su Sky Meteo24 (canale 502 Sky), su Sky TG24 (canali 100 e 500 Sky e canale 50 del digitale terrestre), su La7 e La7d (canale 7 e 29 del digitale terrestre) e sui seguenti canali: sul sito autostrade.it, su RTL 102.5, su Isoradio 103.3 FM, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio.

Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center Autostrade al numero 803.111, attivo 24 ore su 24.