Presidio il 30 gennaio davanti alla Presidenza della Regione

Cambio di contratto per i lavoratori Arif Puglia. Si è tenuta oggi a Bari l‘Assemblea Unitaria convocata dalle Segreterie Regionali di FAI CISL, FLAI CGIL e UILA UIL di Puglia alla presenza dei Rappresentanti Sindacali Aziendali (provenienti da tutte le province) e delle strutture territoriali delle tre sigle sindacali.

L’Assemblea era stata convocata in seguito all’approvazione da parte del Consiglio Regionale della legge n.30 che prevedrebbe, a partire dal 1° gennaio 2023, l’applicazione del CCNL delle Funzioni locali per i 745 dipendenti dell’Agenzia Regionale per le attività Irrigue e Forestali, in luogo del CCNL idraulico-forestale e idraulico-agrario.

“Una scelta della Regione Puglia che penalizzerebbe i lavoratori sia dal punto di vista salariale che contributivo – dichiarano i tre segretari regionali di Fai, Flai e Uila, Paolo Frascella, Antonio Gagliardi e Pietro Buongiorno- una decisione che peraltro arriva dopo le intervenute novità normative del 2021 che hanno dissipato ogni dubbio sulla piena possibilità di applicazione del contratto di natura privatistica alle amministrazioni pubbliche, unica ragione paventata dall’amministrazione regionale come ratio legislativa per la modifica normativa”.

Le sigle sindacali hanno confermato lo stato di agitazione, indetto assemblee in tutti i cantieri pugliesi dell’ARIF a partire dall’11 gennaio ed al contempo hanno annunciato una giornata di mobilitazione per il giorno 30 gennaio prossimo con un presidio dei lavoratori sotto la Presidenza della Regione Puglia.

“Andremo avanti – annunciano i sindacati – sino a quando la Regione Puglia non rivedrà le proprie decisioni che stanno provocando preoccupazione tra i lavoratori, i quali vedono un futuro senza certezze e con meno garanzie”.