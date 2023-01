Cus Jonico, il tecnico Olive spiega la sconfitta

Il tecnico analizza la sconfitta di Roma che ha messo fine alla striscia di vittorie: “Non siamo riusciti a realizzare da tre punti: è difficile vincere a Roma con un 4/22 dalla lunga distanza”

Cus Jonico, il tecnico Olive spiega la sconfitta

Il 2023 del CJ Basket Taranto non è iniziato come era finito il 2022. La sconfitta di Roma nell’anticipo della 14sima giornata del campionato di serie B Old Wild West ha messo fine alla striscia positiva dei rossoblu di 4 vittorie di fila maturata a dicembre. Contro la Luiss hanno fatto la differenza i rimbalzi e la mancanza di lucidità al tiro, specie nel finale di gara dove i capitolini hanno fatto la differenza. Ne è convinto coach Davide Olive che rilegge così la partita dei suoi tra pregi e difetti: “Credo che sia stata una partita equilibrata per trentasei, trentasette minuti. Poi la maggiore energia e profondità del roster della Luiss Roma, unita a una nostra settimana difficile dal punto di vista fisico e che ci ha tolto un po’ di energia in qualche rotazione, credo abbiano fatto la differenze, oltre ai naturali meriti della squadra locale. Avevamo portato avanti un piano partita, c’eravamo riusciti fino a tre minuti dalla fine dove avevamo limitato bene i loro tiratori che hanno segnato soltanto sette triple rispetto alle loro medie realizzative. Roma è una squadra che in casa segna 88 punti a gara, noi siamo riusciti a contenerli a 75 punti. In tutto questo avevamo disputato una buona pallacanestro però purtroppo, per vincere in questi campi, bisogna anche fare canestro. Per mancanza di energie o perché, in un certo momento, abbiamo peccato nel giro palla, non siamo riusciti a realizzare dall’arco del tiro dei tre punti: è difficile vincere a Roma con un 4/22 dalla lunga distanza”.

Taranto ha fretta di archiviare la trasferta romana per riscattarsi prontamente in quella che sarà l’ultima partita del girone d’andata, domenica prossima al Tursport contro Cassino. “Sarà un’altra partita tosta e importante – rimarca coach Olive – Cassino è tornata sul mercato ingaggiando Janko Cepic, che fino a qualche giorno fa era in Serie A2 con la casacca di San Severo, aumentando così il peso sotto canestro di una squadra già molto forte fisicamente, sarà dunque un’altra battaglia. Speriamo in casa di avere le armi e le energie mentali per conquistare due punti fondamentali per proseguo il nostro cammino”.

