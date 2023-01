Autovettura in fiamme, in provincia di Lecce. Quasi quotidianamente nella provincia leccese episodi di Incendi a autovetture. A Calimera comune di 7.297 abitanti della provincia di Lecce, una fiat punto intorno alle 06:00 si è incendiata per cause ancora da chiarire. L’intervento dei vigili del fuoco che hanno raggiunto l’auto appartenente ad un pensionato di 64 anni, nulla ha potuto se non evitare danni ben peggiori. Del veicolo è rimasto solo lo scheletro.

Sul posto sono sopraggiunti i carabinieri ai quali sono affidate le indagini.