San Giovanni Rotondo, assunzioni. Nello specifico è prevista l’assunzione a tempo indeterminato e pieno – Area degli Operatori esperti (ex cat. B3).

I requisiti minimi di ammissione sono:

• cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;

• aver compiuto, alla data di scadenza del Bando, il 18° anno e non avere ancora l’età prevista per il collocamento a riposo;

•godimento dei diritti civili e di quelli politici riferiti all’elettorato attivo;

• non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludano, secondo le leggi vigenti, dalla nomina dagli impieghi presso gli Enti locali;

•assenza destituzione o dispensa dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;

•non trovarsi in alcuna delle condizioni previste come causa di incapacità o incompatibilità per le assunzioni nel pubblico impiego;

•essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

•avere buona condotta e qualità morali;

•possesso di licenza media;

• patente di categoria D e pregressa esperienza in attività lavorativa per trasporti di persone di almeno 5 anni;

• certcertificazione CQC conseguita da almeno 5.

In base alle informazioni utili, i requisiti richiesti e l’avviso da scaricare. È già possibile candidarsi alla selezione pubblica fino al 26 gennaio 2023.

Bando

Qualora il numero delle domande sia superiore a 200 la Commissione potrà valutare l’effettuazione di una prova preselettiva. I giorni e la sede di svolgimento della selezione d’idoneità verranno pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale e in seguito anche sul sito del Comune nella http://egov.hseweb.it/sgrotondo/zf/index.php/bandi-di-concorso ‘Amministrazione trasparente > Bandi di concorso’.

Gli interessati sono invitati a presentazione a mano all’Ufficio Protocollo dell’Ente sito in Via Nazario Sauro, San Giovanni Rotondo (FG);

• a mezzo del servizio postale, con raccomandata con avviso di ricevimento;

•trasmissione da casella di posta elettronica certificata all’indirizzo PEC: protocollo.sangiovannirotondo@pec.it.

Alla domanda sarà necessario allegare la seguente documentazione:

• ricevuta dell’eseguito versamento della tassa di concorso di € 10,00;

• copia del documento di identità in corso di validità;

• elenco dei titoli culturali e professionali che danno diritto a punteggio.