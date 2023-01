San Severo 4 arresti per spaccio. I Carabinieri della locale stazione hanno tratto in arresto, a Lucera ed a S, Severo, 3 in carcere ed una ai domiciliari.

Sono accusati di spaccio di stupefacenti, dal maggio al settembre 2022.

Durante le indagini i militari hanno scoperto che quando comunicavano usavano parole chiave come, Brother o bro.

I tre sottoposti al al regime carcerario.sono stati arrestati in flagranza di reato, sequestrata marijuana, hashish e cocaina, altre persone sono state segnalate all’autorità giudiziaria

Sequestrati 30 grammi di cocaina, 300 grammi di marijuana e 300 grammi di hashish.