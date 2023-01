Puglia, Rai1 tornano “Le indagini di Lolita Lobosco”. Serie televisiva girata nel tacco di Puglia, con la tranese Bianca Nappi. Torna in prima serata su Rai 1 l’8 gennaio alle 21:25. Girata tra le località di Bari, Monopoli, Conversano, Mola Di Bari e Pezze Di Greco, frazione di Fasano, in provincia di Brindisi.

La prima puntata dell’attesissima seconda stagione, dell’ormai celebre serie televisiva, liberamente tratta dai romanzi della scrittrice pugliese Gabriella Genisi. Una produzione Bibi Film e Zocotoco in collaborazione con Rai Fiction, girata con il contributo del Apulia film fund di Apulia film commission e Regione Puglia. Tra gli altri interpreti: Filippo Scicchitano, Giovanni Ludeno, Jacopo Cullin, Maurizio Donadoni, Mario Sgueglia e la partecipazione di Lunetta Savino. La direzione è stata affidata a Luca Miniero con protagonista l’attrice Luisa Ranieri.

0 Shares