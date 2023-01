Cristina D’Avena a Martina Franca per chiudere le festività natalizie, la famosa cantante delle sigle dei cartoni animati degli anni Ottanta e Novanta attesa questa sera 7 gennaio in piazza XX Settembre, dalle ore 19.30. La componente del Piccolo Coro fino al 1976 è una cantante, attrice, conduttrice televisiva e conduttrice radiofonica italiana, nota interprete di sigle di cartoni animati. Iniziò a pubblicare numerosi singoli e album con oltre 7 milioni di copie.

Assieme a Cristina D’Avena ci saranno gli “Ipergalattici”, la cartoon cover band nata a Lecce nel 2010 dalla passione per le sigle cult dei cartoni animati degli anni ’70, ’80, ’90, 2000 e le colonne sonore Disney.

Di recente criticata dai fan per l’evento di Fratelli d’Italia a cui era stata invitata a Roma con una gonna dai colori che ricordano quelli della bandiera arcobaleno, uno dei simboli più importanti della comunità LGBTQ+. D’Avena ha cominciato la propria esibizione cantando Una spada per Lady Oscar. Scelta, questa, criticata sui social da diversi fan che hanno espresso disappunto. E se si potesse trasformare una polemica in qualcosa di più utile – forse un’ottima occasione per dimostrare che la musica unisce, include, conforta.

Martina Franca: stasera il concerto in piazza XX Settembre di Cristina d’Avena, per l’occasione il Sindaco ha firmato l’ordinanza per vietare la somministrazione, vendita, detenzione e consumo di bevande in contenitori di vetro e lattine, nonché di utilizzo di qualsiasi altro materiale pericoloso per la sicurezza pubblica, nelle seguenti aree: Piazza XX Settembre, Via Santoro, Via Barnaba, Via Verdi, Via Abate Fighera, C.so Italia, da Via Valle D’Itria a Via Paisiello