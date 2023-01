Marina di Lesina, impatto tra due auto 5 feriti tra cui un bambino. Grave incidente stradale questa mattina, lungo la Statale 16, a Marina di Lesina. Per cause ancora da accertare, rilievi affidati ai carabinieri, poco prima delle 12. Cinque i feriti, di cui un bambino di 4 anni, al momento non sono note le condizioni dei feriti.

Sul posto si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di San Severo per liberare i feriti dalle lamiere dell’auto e affidarli alle cure dei paramedici del 118 e dei rianimatori dell’eliambulanza.

