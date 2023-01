Lecce, 35nne con l’auto contro un albero. I vigili del Fuoco del capoluogo salentino sono intervenuti, questa mattina alle 6,00 circa, per liberare un giovane dalle lamiere della sua auto.

Per cause non ancora note un 35nne è andato a sbattere violentemente contro un albero, i sanitari del 118 lo hanno portato, in codice rosso, all’ospedale di Lecce