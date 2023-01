Gallipoli, auto in fiamme nella notte della Befana. La Mercedes Classe C intestata ad Alex Benvenga, sportivo 31enne dall’estate in forza al club ionico e proveniente dalla Fidelis Andria. Intorno alle 3 e mezzo nella notte della Befana, è stata completamente distrutta dalle fiamme divampate per cause che sono tutt’ora in fase di accertamento. Oltre alla vettura, ingenti danni alla facciata dell’edificio e altre due vetture in sosta. Al vaglio dei militari, i filmati estratti dai circuiti di videosorveglianza installati in zona. L’origine delle fiamme è tutt’ora in fase di accertamento.

