“Ripartiamo, dopo la sosta, consci di una buona saluta mentale e fisica precedente. Ora dobbiamo confermare il tutto. Di sicuro non andremo in gita a Catanzaro.

Capuano: “A Catanzaro senza timore”

Loro non hanno mai perso ed hanno un’ottima guida.

Loro sono forti ma io conosco le qualità dei miei.

Faremo la nostra partita e non lasceremo nulla d’intentato.Su Rossetti. Era già nostro da due mesi. È arruolabile per domani ma mi regolerò nelle ultime ore. Torna Antonini, esce Labriola per squalifica. Diaby in ripresa ma ancora non pronto”.