Auguri Adriano Celentano!

E sono 85! Chi non ha cantato una canzone di Adriano Celentano o ballato con una sua opera? Uno showman totale, abile in tutte le forme di spettacolo. Lo continuiamo a chiamare il Molleggiato per il suo modo di ballare, sempre storto e volante.

Auguri Adriano Celentano!

Di lui si sa che nato il giorno dell’Epifania del 38 in via Gluck 14, quella strada che celebrerà nel suo grande successo del 66, “Il ragazzo della via Gluck”. Ma, dove trascorre i primi anni della sua vita, con i genitori, Leontino Celentano e Giuditta Giuva, è Foggia, da dove e si erano trasferiti prima in Piemonte e poi in Lombardia per lavoro. Lui c’era tornato per stare con i nonni.

Auguri Adriano Celentano!

Va detto, è un personaggio che fa sempre fatto discutere, ma è sempre stato gelosissimo della sua privacy.

Auguri Adriano, da Puglia Press.

(10) Adriano Celentano “SuperBest” | Facebook