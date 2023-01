Martina Franca, assunzioni. Con l’avviso di avviamento e selezione art. 16 della Legge 56/87 che prevede la modalità di assunzione dell’avviamento nelle Pubbliche Amministrazioni. È stata presenta la richiesta di personale presso i Centri per l’Impiego di 4 operai per il comune di Martina Franca. Nello specifico è prevista l’assunzione a tempo indeterminato e pieno – categoria B – posizione economica B1, di due idraulici, un elettricista e un archivista. I requisiti minimi di ammissione sono:

• età non inferiore agli anni 18;

• cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente alla Unione Europea;

• assolvimento della scuola dell’obbligo;

• immunità da condanne penali ostative all’accesso al pubblico impiego;

• assenza di procedimenti di destituzione, dispensa o decadenza dall’impiego presso una pubblica amministrazione;idoneità fisica;

• patente di guida categoria B;iscrizione negli elenchi anagrafici dei centri per l’impiego in qualità di:– privo di impiego e disoccupato;– oppure occupato con contratto di lavoro a tempo determinato per i quali sussista il mantenimento della condizione di disoccupazione;

• la professionalità richiesta per la selezione è:

– n. 2 idraulici;

– n. 1 elettricista;

– n. 1 archivista.

Si precisa che un posto da idraulico è prioritariamente riservato ai volontari delle Forze Armate.

In base alle informazioni utili, i requisiti richiesti e l’avviso da scaricare. È già possibile effettuare domanda di ammissione. Le selezioni verranno effettuate in maniera trasparente.

L’inidoneità consisterà nello svolgimento di perimentazioni lavorative ovvero prove pratiche attitudinali. Il giorno e la sede di svolgimento della selezione d’idoneità viene comunicata ai candidati con lettera di convocazione e pubblicazione sul sito dell’Ente almeno 20 giorni prima della prova. Gli interessati sono invitati a leggere con attenzione https://www.ticonsiglio.com/wp-content/uploads/2023/12/comune-martina-franca-avviso-avviamento-a-selezione-operai.pdf avviamento a selezione al Centro per l’Impiego ex art.16 L.56/87, pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale serie concorsi ed esami n. 101 del 23-12-2022 e, integralmente, sul sito del Comune di Martina Franca https://martinafranca.etrasparenza.it/pagina640_concorsi-attivi.html