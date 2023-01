L’ex sindaco di Otranto rischia nuovamente i domiciliari. Pierpaolo Cariddi, 56 anni, finito ai domiciliari con altre nove persone e oltre sessanta gli indagati. Con la decisione di revoca, dello scorso 30 dicembre, che consentiti l’ex sindaco di Otranto di tornare in libertà. Oggi la libertà potrebbe essere nuovamente ristretta presso la sua abitazione perché frutto di una “disattenzione”. La sostituzione della misura, lo scorso 30 dicembre, sarebbe stata stabilita per un “errore materiale” e con motivazioni relative a un altro indagato diverso da Cariddi. Per le indagini del 12 settembre 2022. Le accuse associazione per delinquere finalizzata al compimento di vari reati contro la pubblica amministrazione. Da corruzione elettorale, frode e depistaggio, turbativa d’asta, truffa ai danni dello Stato e della Comunità Europea. I militari dei comandi provinciali dei carabinieri e della guardia di finanza di Lecce, assieme ai funzionari della polizia provinciale, diedero esecuzione nella città di Otranto agli arresti nel settembre 2022.

PAROLE CHIAVE:

L’ex sindaco di Otranto rischia nuovamente i domiciliari