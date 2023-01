Cocaina nel box, arrestato 85enne ex consigliere comunale

Gli agenti della squadra mobile di Foggia hanno tratto in arresto l’ex consigliere del comune foggiano, Ignazio Grosso di 85 anni, dopo un blitz in un suo box.

Durante la perquisizione i poliziotti avrebbero trovato una “pietra” di cocaina dal peso di 100 grammi. Nei confronti dell’ex consigliere sono scattate le manette e di conseguenza l’arresto per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti. Il gip al termine dell’udienza di convalida ha rimesso l’85enne in libertà.

