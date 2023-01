PUGLIA – Spumanti il Trionfo. Per 8 italiani su 10 il brindisi finale è Made in Italy, e lo spumante prodotto in Puglia è uno dei più venduti. La locale Coldiretti stima che a mezzanotte siano state stappate oltre 1,5 milioni di bottiglie di vino pugliese, con un incremento delle vendite di circa l’1% rispetto allo scorso anno. Nel corso degli anni eccellenti vitigni locali, dal primitivo al Negramaro al Salice Salentino, hanno acquisito notorietà e sono stati il ​​motore della bollicina a livello nazionale e internazionale.

Purtroppo il nuovo anno deve fare i conti con concorrenza sleale e prodotti contraffatti, che rendono sempre più difficile la produzione originale. L’aumento dei costi di produzione esercita pressioni sui produttori e sui prezzi finali. Per i vigneti, lo scorso anno i costi diretti e indiretti sono addirittura aumentati di percentuali a tre cifre. Così è stato per i fertilizzanti, dove si è registrato un +170%. D’altro canto, i prezzi delle bottiglie di vetro sono generalmente aumentati del 70%. Il costo di tappi, etichette e packaging è aumentato del 45%.



0 Shares