A Mattino 5 il video di Taranto del tre ruote che circolava con la batteria di fuochi pirotecnici. Ancora una volta Taranto agli altari della cronaca per fatti negativi.

Un bambino ha perso le dita di una mano, auto a fuoco, in alcune vie della città dei due Mari sembrava di essere in zona di guerra.

A parte le bombe ed altri artefici pirotecnici, l’abitudine di gettare di tutto dai balconi, in alcune zone persiste, impossibile transitare, anche quando è tornata la calma.

Vorremmo che la nostra città sia nominata per altro, che torni ad essere la perla del sud e non per fatti di cronaca nera o negativi, che non sia più agli ultimi posti di vivibilità.

Ma anche i cittadini dovrebbero fare la loro parte