L’oroscopo del 2023.

In esclusiva per Puglia Press l’astrologa Loredana Galiano.

Lavoro, amore, salute, sesso. Ecco cosa dicono gli astri sull’anno appena iniziato..

lo potete guardare nel video realizzato da Puglia Press TV, segno per segno.

potete concedervi 20′ in relax e leggere il vostro oroscopo oltre a quello della persona cara a voi vicina

Ecco in generale come sarà l’anno astrologico. Subito dopo il video realizzato da Puglia Press TV

2023: “Anno ricco, mi ci ficco!”

Il 2023 sarà ricco di aspetti importanti: pianeti lenti che cambiano segno, avanzano di qualche grado per poi rientrare nel segno precedente, e successivamente per rientrare definitivamente in quello successivo. Pianeti veloci, che decideranno di sostare più lungo del previsto, determinando eventi e occasioni speciali.

L’anno nuovo sarà un bel romanzo da vivere con trepidazione e sorpresa, dove ogni segno sarà davvero il protagonista della propria vita.

Chi avrà voglia di espandere la sua attività, cambiare lavoro o città, scrivere un libro, fare promozioni, migliorare la propria posizione sociale, stringere nuove amicizie, potranno approfittare e cogliere tutti i messaggi dall’Universo.

Da una classifica dei segni, posso confermare che il segno dell’Ariete sarà al top.

Saranno pronti a brindare al loro entusiasmo, alla loro giovialità e alla vita!

L’oroscopo del 2023. Nel video a margine dell’oroscopo in generale potrai leggere più dettagliatamente l’anno dell’Ariete

A seguire, il segno dei Gemelli occuperà il secondo posto in classifica, tranne per qualche transito ostile di qualche settimana, potranno godere del lungo sestile di Venere e del trigono di Plutone.

L’oroscopo del 2023. Nel video a margine dell’oroscopo in generale potrai leggere più dettagliatamente l’anno dei gemelli

Un po’ tristi saranno i segni dello Scorpione e dell’Aquario, che avranno delle configurazioni planetari un po’ altalenanti, che porterà loro a fare diversi cambiamenti, per migliorare la loro visione della vita, per scoprire con occhiali diversi nuovi orizzonti.

L’oroscopo del 2023. Nel video a margine dell’oroscopo in generale potrai leggere più dettagliatamente l’anno dello Scorpione e dell’Aquario

I segni del Sagittario e della Bilancia potranno godere il nuovo anno con nuove scoperte di vita, sempre alla ricerca di un nuovo equilibrio.

L’oroscopo del 2023. Nel video a margine dell’oroscopo in generale potrai leggere più dettagliatamente l’anno del Sagittario e della Bilancio

I segni Pesci, Capricorno e Vergine viaggeranno verso nuovi lidi con nuove strategie di vita. Saranno pronti per scrivere il loro prossimo romanzo, per sfruttare l’arte della magia, potranno scegliere in cosa credere, essere fieri delle loro fragilità, liberandosi di ciò che non servirà più e apprezzando i prossimi cambiamenti con un viaggio verso sé stessi.

L’oroscopo del 2023. Nel video a margine dell’oroscopo in generale potrai leggere più dettagliatamente l’anno dei Pesci, del Capricorno e della Vergine

Infine, i segni Cancro, Toro e Leone potranno godere di una nuova alba, di una nuova autostima, potranno scegliere la loro originalità, liberarsi di vecchi schemi, difendere le proprie debolezze e vivere la propria vita facendo viaggi ambiziosi.

L’oroscopo del 2023. Nel video a margine dell’oroscopo in generale potrai leggere più dettagliatamente l’anno del Cancro, del Toro e del Leone

Ogni segno zodiacale farà un viaggio alla scoperta di sé stessi, del proprio modo di affrontare la vita con leggerezza e ironia, di leggere il proprio oroscopo con sorpresa per poi scoprire che tutto è un divenire, tutto è mutabile, tutto cambia.

Ad ogni segno augureremo un creativo e felice anno nuovo!

ED ORA GUARDA IL VIDEO