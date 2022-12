“Il nuovo Dipartimento Biomedico di Taranto andrà ad arricchire l’offerta universitaria del capoluogo ionico.

Università di Taranto – Di Gregorio (Pd), Biomedicosi nuovo dipartimento. Aggiungiamo un altro importante tassello al consolidamento delle nostre Facoltà e dei corsi di laurea, premessa fondamentale, in prospettiva, per l’istituzione dell’Università degli studi di Taranto.

In sede di approvazione del bilancio di previsione 2023 e pluriennale 2023/’25 il consigliere Di Gregorio ha condotto una battaglia per finanziare l’istituzione del Dipartimento Biomedico.

Grazie ad un emendamento a sua firma è stato inserito nella manovra un finanziamento di 1,5 milioni di euro per il triennio. Queste risorse saranno utilizzate per il reclutamento del primo nucleo di cinque ricercatori universitari.

Nel Dipartimento Biomedico confluiranno i corsi di laurea di Medicina e quelli della altre professioni di ambito sanitario.