Foggia – Estorsione in cantiere edile. Questa mattina, a seguito di una complessa e definitiva indagine diretta e coordinata dalla Procura di Foggia. Ha portato all’esecuzione di custodia cautelare di quattro persone.

Estorsione in cantiere edile. Il responsabile del cantiere viene ricattato e i quattro foggiani finiscono nelle reti della polizia. Lo ha scoperto il personale della squadra investigativa del Comando provinciale di Foggia, che questa mattina ha dato esecuzione a una misura cautelare di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Foggia, a seguito di una complessa e definitiva indagine diretta e coordinata dalla Procura di Foggia ufficio. L’autorità giudiziaria ha interrogato in una prima fase istruttoria le quattro persone, tutte foggiane, di età compresa tra i 30 e i 47 anni, quasi tutte con precedenti penali e note alle forze dell’ordine, sulla base di estorsione e ricettazione contro un’impresa edile operante in città.

