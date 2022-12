METEO: le ultimissime per Capodanno e l’inizio del 2023 in Puglia

Tutto pronto per il forte anticiclone di Capodanno, che invaderà tutto il sud, Puglia compresa. Qualche nebbia o nube bassa è da mettere in conto, ma sarà il Sole a prevalere per tutto l’avvio del 2023.

San Silvestro sarà una giornata stabile su tutta la regione, con temperature gradevoli in pieno giorno. Il mare sarà calmo e il vento molto debole.

Capodanno ancora stabile ovunque, anzi l’anticiclone si rinforzerà ulteriormente. Qualche nube bassa plausibile sulle coste adriatiche del Salento.

Anche il 2 gennaio sarà una bella giornata stabile, condizionata dal forte anticiclone sub-tropicale: