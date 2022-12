Brutta avventura per una 85nne

Brindisi – caduta in casa, salvata dai Vigili del Fuoco. L’anziana donna è caduta in casa e non riusciva più a rialzarsi, l’intervento dei Vigili del Fuoco, ha permesso ai sanitari di soccorrerla e trasportarla in ospedale.

Una vicenda che poteva finire male, una caduta in casa può avere altri epiloghi, soprattutto agli anzian.