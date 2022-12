Perseguitava, minacciava e pedinava la sua ex compagna.

Lecce – arrestato un 45enne di Matino. La Polizia di Stato di Gallipoli ha tratto in arresto un 45,nne di Matino in esecuzione della Procura della Repubblica.

Disposizione nata dalla denuncia della ex compagna, stanca di essere pedinata, minacciata ed offesa in tutte le ore del giorno e della notte e in ogni luogo, anche sul posto di lavoro.

Secondo le indagini nel corso degli anni, si sarebbe reso artefice anche di numerosi raggiri e truffe ai danni di altrettante numerose vittime, per lo più donne, single e colte in momenti di fragilità emotiva avrebbe estorto loro ingenti somme di denaro, per le più varie motivazioni, con la promessa che, nel più breve tempo possibile, avrebbe restituito ilprestito.

Alle vittime, raggirate abilmente grazie al rapporto di fiducia e sentimentale, l’uomo si sarebbe presentato sempre come un appartenente alle Forze di Polizia.

Non si esclude che ci possano essere altre ignare vittime.