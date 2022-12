“Babbale”: Due poliziotti per il sorriso di una bambina sfortunata

Un bellissimo cortometraggio di 12 minuti circa, impersonato da due attori in divisa, dal titolo “BABBALE” una moderna storia di un Babbo Natale un po’ speciale in aiuto di una bambina sfortunata che ormai non crede più alle “favole”!

Il cortometraggio realizzato quest’anno ha partecipato a numerosi festival cinematografici ed è disponibile alla visione dal 28 dicembre su RaiPlay.

Di seguito il link dove sarà visibile il corto!!!

https://www.raiplay.it/programmi/babbale