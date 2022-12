Brindisi – incidente tra un auto e un camionista

Poteva finire peggio l’incidente che ha visto coinvolti i due veicoli

Brindisi – incidente tra un auto e un camion. Fasano – auto contro un camion, è successo in via Gravinella, a rimetterci una donna che è stata trasportata in ospedale. Mentre gli altri occupanti dei veicoli coinvolti sono rimasti illesi

I vigili del Fuoco di Ostuni, intervenuti hanno impedito la fuoriuscita del carburante.