Lecce – Turni di 12 ore e rinunciare ai propri giorni di ferie. Unico modo per garantire assistenza medica.

L’unico modo trovato per garantire assistenza medica, è rinunciare ai giorni di ferie, lavorando su turni di 12 ore. È la scelta dell’equipe medica del reparto di anestesia e rianimazione dell’ospedale Ignazio Veris Delli Ponti di Scorrano in provincia di Lecce, situato in Via Maglie. Il reparto si occupa principalmente di pazienti affetti da patologie acute cardio-vascolari, da patologie dell’apparato respiratorio, da malattie neurologiche acute, da intossicazioni, da disordini gastro-intestinali, da patologie endocrine e chirurgiche. Complessivamente 13 medici al lavoro ma a causa di influenza stagionale e covid è stato decimato. Ridotto a 5 unità, la scelta sociale e umana è stata stringere i denti e lavorare rinunciando alle giuste ferie e soprattutto su turni di 12 ore.



