In consiglio comunale (Palagiano) si è discussa la mozione del Consigliere Francesco Mancini (FdI) sull’annosa problematica del contributo 630 del consorzio di bonifica Stornara e Tara.

Taranto – Tributo 630 consorzio di bonifica Stornara e Tara. Durante la discussione della mozione, ha evidenziato quanto sia discutibile il beneficio diretto e specifico (Sent. n.188/2018 Corte Costituzionale) ricevuto dai proprietari degli beni urbani e agricoli.

A sostegno di questa sua tesi, ha esibito anche le delibere di G.M. nr. 78 e 58 rispettivamente datate 31.05.2019 e 23.04.2021, con le quali il Comune di Palagiano, giustamente, ha impugnato le richieste di pagamento del tributo 630.

La Sentenza n. 631 datata 15.10.2020 della Commissione Tributaria Provinciale di Taranto, accogliendo un ricorso del Comune di Palagiano sentenzia che:

– vi è stata assenza di un concreto beneficio

– … gli immobili urbani serviti dalla pubblica fognatura e come tali esenti dal contributo al Consorzio di Bonifica ex art. 166 DLgs 152/2006 e dell’art. 19 L.R. Puglia n.4/2012, non ricevendo quindi gli stessi alcun diretto beneficio delle opere idrauliche consortili.

È stato ribadito il concetto che il Tributo 630 non è di competenza dei Comuni, e che lo stesso può essere reso nullo dalla Commissione Tributaria di Taranto solo a seguito di ricorso dell’interessato o da un provvedimento a Legislativo della Regione Puglia.

La mozione è stata emendata dal Sindaco e dal consigliere Francesco Mancini, consentendo all’intero Consiglio Comunale di deliberare il provvedimento all’unanimità e chiedendo alla Regione Puglia una rapida soluzione alla vertenza, attraverso la verifica della debenza dei tributi 630 e 750 inviati ai concittadini.

