Risultato raggiunto dalla Cisl FP al Comune di Taranto, si assumeranno 12 assistenti sociali e 15 educatrici asili nido

Taranto – Cisl Fp, assunzioni al Comune. Con la Delibera di Giunta comunale n.231 del 20.12.2022, è stato formulato l’aggiornamento al Piano del Fabbisogno del Personale 2022/2024, prevedendo l’assunzione di 12 assistenti sociali e 15 educatrici asili nido.

Un risultato che ripaga il lavoro svolto dalla Cisl FP al Comune di Taranto che in questi mesi aveva sollecitato l’amministrazione al fine di intercettare risorse aggiuntive sul Fondo di Solidarietà Comunale, con le leggi di bilancio del 2020 e del 2021, finalizzate al miglioramento di alcuni servizi di particolare importanza: i servizi sociali, gli asili nido e il trasporto degli studenti con disabilità. Lo afferma in una nota stampa, il Segretario Aziendale Fabio Ligonzo, che ha voluto fortemente il raggiungimento di questo obiettivo, anche a seguito delle 2 stabilizzazioni degli assistenti sociali e di 5 assunzioni di educatrici asili nido avvenute in questi giorni.

La proficua interlocuzione con il Direttore Generale Pisano e l’Assessore al Personale Viggiano, ha portato i suoi frutti, continua Ligonzo, l’obiettivo è quello di raggiungere 1 assistente sociale ogni 6.500 abitanti entro il 2026.