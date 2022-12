Se Emiliano deciderà di candidarsi alle Europee, pronta la legge per salvare l’esecutivo

Puglia – Se Emiliano si dimette, il consiglio Regionale resta in carica. Se il governatore pugliese deciderà di presentarsi alle prossime “Europee”, il consiglio regionale resterà in carica, questo l’emendamento alle legge regionale di bilancio.

In caso Emiliano dia le dimissioni i consiglieri resteranno in carica altri 9 mesi prime delle nuove elezioni in Puglia.

La motivazione? “per evitare che la legislatura si interrompa durante i lavori del Pnrr, e poiché l’automatismo dello scioglimento è eccessivamente gravoso per il programma di governo”, lo afferma Raffaele Piemontese, Assessore al Bilancio e Programmazione unitaria, Infrastrutture e Sport per Tutti.

Evento che solo in Puglia è valido, visto che nel resto d’Italia, come prevede la Costituzione, i consigli regionali nascono e terminano con l’elezione del Presidente.