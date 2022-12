Lecce – “Copertino Paese Natale” uniti per la Bimbulanza

Copertino (LE) -“Copertino Paese Natale” uniti per la “Bimbulanza” Domani, venerdì 23 dicembre, festa per i più piccini a partire dalle 17 in piazza del Popolo con “La magia di Babbo Natale”: elfi e mascotte, musica, balloon art, baby dance, magia, giocoleria, clownerie itinerante, spettacolo di “Eros il ventriloquo”, popcorn, foto-ricordo sulla slitta e regali per tutti. Serata realizzata dal Comune di Copertino in collaborazione con “Fun project”.

Sabato 24 mattina alle 9, sempre in piazza del Popolo, partenza invece di “Babbo Natale in Bicicletta”. Organizzata dal Comune con le associazioni sportive del territorio, la biciclettata toccherà tutti i quartieri e tutte le parrocchie del paese assieme a Babbo Natale, che distribuirà caramelle a tutti i bambini.

Il ricavato della manifestazione – con obolo di 2 euro interamente devoluti all’associazione “Cuore a mani aperte verso chi soffre” – contribuirà all’acquisto di una “bimbulanza”. Cappellino di Babbo Natale in regalo ai primi cento partecipanti, si richiede abbigliamento a tema natalizio; il ciclista più in tema sarà premiato con una bicicletta offerta da A.S.D. Infinity Copertino.

Dopo la passeggiata, infine, estrazione di premi a cura degli sponsor della manifestazione e sorteggio di due biciclette 10/12 anni, una maschile e una femminile, offerte dal Comune di Copertino.