Tragico destino per una mamma e suo figlio, morti lo stesso giorno Madre e figlio muoiono lo stesso giorno a distanza di pochi ore. E’ accaduto a Lecce. Il destino li ha accomunati nel giorno della morte. Una tragica fatalità ha portato al decesso del giovane Andrea Persano, 32 anni, morto domenica sulla San Cataldo-Lecce, all’altezza di San Ligorio, dopo lo scontro con un’auto mentre era in sella alla sua moto, e la morte della mamma per malattia.

Una vicenda incredibile e un’intera comunità sconvolta. Le esequie si officeranno questo pomeriggio nella chiesa di Santa Rosa a Lecce.

Destino o tragica fatalità?