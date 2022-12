Giampiero Laterza nel Direttivo di Assohotel Confesercenti Puglia. “Che sia l’inizio di un periodo di ripresa”

Taranto – Turismo “I dati non rispecchiano le potenzialità”. Nell’ambito del rinnovo dei vertici di Assohotel Puglia, l’associazione di categoria che opera in rappresentanza degli operatori del settore ricettivo pugliesi, associati a Confesercenti, la nomina di Giampiero Laterza, titolare dell’albergo il Grillo di Pulsano e dirigente di Casaimpresa /Confesercenti Taranto, nel comitato di presidenza, rappresenta sicuramente un importante riconoscimento alla qualità delle imprese rappresentate, e al lavoro avviato dall’associazione datoriale.

Casaimpresa/Confesercenti Taranto potrà interloquire con i livelli associativi e politici regionali riportando le problematiche specifiche del territorio e delle imprese turistiche della provincia di Taranto che continua ad essere, a dispetto delle sue grandi potenzialità, la cenerentola delle province pugliesi nel settore turismo. I dati recentemente presentati in riferimento ai primi 10 mesi del 2022, hanno evidenziato come gli arrivi registrati in provincia di Taranto siano stati il 6,9% e le presenze il 7,6% del complessivo movimento turistico regionale. Se escludiamo la BAT,si rileva una sempre maggiore distanza dalle altre province pugliesi (per le presenze la provincia di Brindisi è al 13,5%,quella di Bari al 18,1%,quella di Foggia al 27,2%,ed infine quella di Lecce al 31,3% ).

In questo contesto, si colloca il nuovo impegno di Giampiero Laterza in Assohotel Puglia, che dovrà necessariamente accompagnarsi ad una azione di stimolo a livello delle amministrazioni locali chiamate a fare rete, tra loro e con le associazione di imprese del settore, per rafforzare e qualificare la capacità di accoglienza della intera provincia Jonica.