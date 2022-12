Bari – Gli alunni della scuola IV Novembre di Altamura trasferiti all’Istituto Denora

Altamura (BA) – Gli alunni della scuola IV Novembre di Altamura trasferiti all’Istituto Denora. Il Commissario prefettizio di Altamura Dott.ssa Mariarita Iaculli, ha diramato in data odierna, una nota di trasferimento degli alunni della scuola IV Novembre all’Istituto Denora dopo aver effettuato un sopralluogo presso l’immobile “Simone Viti Maino” insieme ai tecnici della Città Metropolitana di Bari che sin da subito, grazie al Sindaco Metropolitano Antonio Decaro e al proficuo intervento del Consigliere Regionale Francesco Paolicelli, hanno dichiarato la più ampia disponibilità a ogni utile collaborazione e supporto per la soluzione delle problematiche connesse all’attuale momento di criticità. Dal sopralluogo è emersa la possibilità di usufruire di n. 14 aule all’interno dell’Istituto Professionale “De Nora”, salvo i necessari ed urgenti lavori di adeguamento della struttura alle esigenze degli scolari. Di conseguenza, la sistemazione complessiva di tutte le aule, al momento attuale, dovrebbe essere la seguente:

– 7 classi della scuola dell’infanzia saranno sistemate presso l’Istituto “Simone Viti Maino”;

– 14 classi della scuola primaria saranno sistemate presso l’Istituto del “Simone Viti Maino” in un’area dell’Istituto Professionale che sarà destinata esclusivamente alle esigenze della “IV Novembre”;

– le 8 classi restanti della scuola primaria troveranno disponibilità presso la scuola “Pacelli”.

L’obiettivo della sistemazione prospettata sarebbe quello di evitare i doppi turni in attesa del reperimento ed adeguamento di una nuova struttura da condurre in locazione, qualora fosse fornito riscontro positivo alla manifestazione di interesse, che con regolare avviso, è stata pubblicata già da lunedì 19 dicembre u.s., con scadenza di presentazione delle domande a venerdì 23 dicembre p.v.

Tuttavia, qualora il tempo necessario per l’esecuzione dei lavori di sistemazione presso il Viti Maino dovesse prospettarsi non sufficientemente breve, non si esclude di dover optare per la sistemazione complessiva presso l’immobile da condurre in locazione evitando quindi scelte intermedie.

Con l’occasione, si vogliono rassicurare le famiglie sulla circostanza che l’attenzione dell’Ente è massima, con l’impegno di impiegare tutte le risorse per ridurre al minimo i disagi che attualmente stanno vivendo.