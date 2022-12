Bari – Che vittoria della BBC di Volley!

Bcc magnifica: Porto Viro ko e secondo posto in classifica

È una magnifica Bcc Castellana Grotte quella che travolge la Delta Group Porto Viro nel recupero della nona giornata del campionato nazionale serie A2 Credem Banca di pallavolo maschile. Finisce 3-1 (27-25, 17-25, 25-16, 25-21) lo scontro diretto del Pala Grotte. Secondo set escluso, domina la formazione allenata da Jorge Cannestracci vincendo e meritando in un colpo solo il secondo successo consecutivo in casa dopo quello di domenica con Santa Croce, il secondo posto in classifica con 24 punti alle spalle della capolista Vibo al termine del girone di andata, il diritto di giocare in casa i quarti di finale della Del Monte Coppa Italia il prossimo 29 dicembre (sarà ancora Porto Viro l’avversaria nel primo turno della competizione di Lega).

Sei punti nelle ultime due giornate consentono alla Bcc Castellana di chiudere in crescendo la prima parte di annata e rilanciarsi ulteriormente in vista del prossimo appuntamento di campionato: lunedì 26 dicembre 2022, ancora in casa, ancora al Pala Grotte, contro Grottazzolina.

Con Porto Viro, intanto, prestazione super nel complesso per i gialloblù: Theo Lopes è il top scorer con 18 punti, Zamagni si ferma a 13 ma con il 75% in attacco, anche Presta e Di Silvestre vanno in doppia rispettivamente con 10 e 12 punti, Marchisio chiude il match con il 75% di positive e il 69% di perfette. Sbaglia poco e riceve bene la New Mater con Tiozzo che sfiora le percentuali del proprio libero. Ha funzionato tutto, muro compreso (9 in totale nel match).

Tabellino

Bcc Castellana Grotte – Delta Group Porto Viro 3-1

27-25 (33’), 17-25 (26’), 25-16 (24’), 25-19 (28’)

Castellana: Jukoski 1, Cattaneo 1, Presta 10, Theo Lopes 18, Di Silvestre 12, Zamagni 13, Marchisio (L), Longo, Ndrecaj, Tiozzo 9. ne Sportelli, De Santis (L), Carelli.

All. Cannestracci, II all. Barbone, ass. all. Calisi, scout Pastore.

Battute vincenti/errate: 4/10

Muri: 9

Ricezione positiva/perfetta: 70/53. Attacco: 52

Errori gratuiti: 9 att / 5 ric

Porto Viro: Garnica 1, Pierotti 16, Barone 6, Krzysiek 18, Sette 14, Erati 7, Russo (L), Bellei 1, Vedovotto 1, Sperandio, Zorzi. ne Lamprecht (L), Maccarone, Iervolino.

All. Battocchio, II all. Mattioli, scout Cazziol – Porporati

Battute vincenti/errate: 2/20

Muri: 8

Ricezione positiva/perfetta: 47/30. Attacco: 46

Errori gratuiti: 6 att / 9 ric

Arbitri: Marco Colucci di Matera, Pierpaolo di Bari di Fasano (Br)