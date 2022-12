Taranto – il 2023 comincerà in Piazza Regina Margherita a Grottaglie. La Città delle Ceramiche si prepara ad attendere il nuovo anno in Piazza Regina Margherita, nel cuore del Centro Storico, con il consueto appuntamento “Capodanno in Piazza” che, dopo tre anni, ritorna ad essere protagonista nella notte più lunga dell’anno.

L’evento, organizzato dal Comune di Grottaglie e prodotto da AWA Productions, dalle 22:00 ospiterà la Gregucci Band, un progetto musicale che ripercorre i classici della canzone italiana cantautorale, rivisitati in chiave folk, alternati con i brani contenuti in “Andare a piedi in Cina”, ultimo lavoro discografico del cantautore e bandleader tarantino Mike Gregucci, affiancato da Bruno Galeone, Marina Latorraca, Davide Esposito, Valeriano D’Amicis, Pierpaolo D’Amicis, Francesco D’Amicis.

Uno spettacolo con accesso libero e gratuito che coinvolgerà il pubblico sino a tarda notte. Proseguirà, infatti, dopo la mezzanotte, con i DJ set di Biondino, Yoghy, Ciro Romano e Kokò, i quali, attraverso i loro ritmi, spazieranno tra la musica dance degli anni ‘70, ‘80 e ‘90.

Appuntamento, dunque, dalle 22:00 di sabato 31 dicembre in Piazza Regina Margherita di Grottaglie, per terminare insieme il 2022 e brindare l’arrivo del nuovo anno.