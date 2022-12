Puglia – Un altro salasso per le famiglie, l’inflazione.

Un altro salasso per le famiglie pugliese è l’inflazione, i prezzi continuano a salire: +12,5 per cento in un anno. Dalla classifica sui rincari, divulgata dall’Unione nazionale consumatori, insieme ai dati Istat sull’inflazione del mese di novembre 2022.

La Puglia si piazza al sesto posto negli aumenti rispetto all’anno precedente.

Su luce e gas si registrano incrementi anche del 129% con conseguente diminuzione di consumi pari al 20% non dettati dalle temperature ma du un reale risparmio da parte dei cittadini. I prezzi al dettaglio dei prodotti alimentari segna un +13,2%.

La regione più virtuosa d’Italia dal punto di vista del rincaro dei prezzi è invece la Basilicata, la più cara attualmente è il Trentino-Alto Adige.