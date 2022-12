Bari – L’On. Rossano Sasso incontra il commissario prefettizio di Altamura

Altamura (BA) – L’ON. Rossano Sasso incontra il commissario prefettizio di Altamura. L’On. Rossano Sasso ha incontrato in mattinata nella sede del Municipio di Altamura, il commissario prefettizio dell’ente, la dott.ssa Mariarita Iaculli. Nel corso del cordiale incontro istituzionale, l’On. Sasso e il commissario prefettizio, hanno affrontato una serie di problematiche relative al territorio comunale, concentrandosi in particolare sullo stato dell’edilizia scolastica e per ricevere aggiornamenti in merito. Dalle alcune indagini effettuate sull’immobile, infatti, sono emerse delle criticità strutturali del plesso. Si tratta di un’opera molto importante che evidenzia l’attenzione verso la sicurezza e l’incolumità degli alunni nelle nostre scuole, molte delle quali necessitano oggi, secondo la normativa vigente in materia, di adeguamenti strutturali. L’impegno assunto dal commissario prefettizio, è quello di individuare strutture di proprietà idonee ad ospitare le comunità scolastiche, coniugando le esigenze di sicurezze.

Le disposizioni attengono attualmente 7classi della scuola dell’infanzia, già allocate presso gli spazi dell’Istituto Viti Maino, adesso si sta valutando la possibilità di destinare le restanti 22 classi di scuola primaria inizialmente in altre aule di altri istituti per poi trasferirle in un altro plesso appositamente dedicato e in via di identificazione.

L’On. Rossano Sasso ha ribadito la piena disponibilità e massima collaborazione ad intervenire tempestivamente, per garantire il diritto allo studio di tutti gli alunni e la disponibilità del governo a rimpinguare le risorse, al fine di garantire al Comune di Altamura, tutte le misure necessarie per far ritornare la scuola IV Novembre di nuovo sicura e garantire agli alunni i servizi essenziali.

“La decisione del commissario di chiudere il plesso IV Novembre è angosciosa ma giustificata da gravi criticità strutturali emerse dopo esami accurati dei tecnici comunali. Ringrazio per questo il commissario Iaculli per la tempestività della decisione volta a garantire l’incolumità dei bambini e dei lavoratori. Ci si lamenta spesso, quando accadono disgrazie, dei mancati interventi e degli omessi controlli preventivi e qui nessuno vuole rischiare di piangere sul latte versato. Spiace constatare però come la precedente amministrazione comunale abbia sottovalutato la situazione, ma adesso non è il tempo delle polemiche ma quello dell’azione per restituire la serenità alle famiglie altamurane.

Insieme al Comune siamo già al lavoro per trovare una soluzione immediata volta a garantire il diritto allo studio di tutti gli studenti e apportare meno disagi possibili alle famiglie. Mi è stato assicurato che la turnazione delle classi presso un altro istituto sarà solo una soluzione momentanea e che già dai primi mesi dell’anno le classi della primaria saranno ubicate in un unico plesso che è in via di identificazione.

Su questo vigilerò e farò tutto il possibile per aiutare il Comune di Altamura”.