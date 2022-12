Bari – Bari-Lecce in 1 ora e 25 minuti. Inaugurazione nuova tratta veloce. Un’Italia che ha bisogno di ripartire e di sentirsi ancora più unita e sempre più facile e veloce da raggiungere. Ad accorciare le distanze, contribuisce Trenitalia, che, lancia un nuovo collegamento: da Bari a Lecce in 1 ora e 25 minuti. Una linea diretta, con un solo cambio intermedio. Il nuovo servizio parte dal capoluogo salentino tutte le mattine alle 7.20 e arriva a Bari Centrale alle 8.45 effettuando una sola fermata intermedia a Brindisi (arrivo alle 7.43). Il rientro da Bari è alle 17.45 con arrivo a Brindisi alle 18.46 e a Lecce alle 19.10.

“Un treno comodo e veloce che sta riscontrando – spiegano da Trenitalia – già dai primissimi giorni, apprezzamenti da parte di pendolari e turisti. Lecce e Brindisi sono collegate in appena 23 minuti. Brindisi e Bari in un’ora. Sono 300 i posti offerti a bordo del nuovo treno Pop su cui è prevista la garanzia del posto a sedere. Ai viaggiatori in partenza da Lecce, Brindisi e Bari viene offerto uno snack di benvenuto“.

Il servizio nasce per collegare, a tariffa speciale, i capoluoghi di provincia in tempi brevi con i treni del Regionale di Trenitalia. La sperimentazione, se i risultati saranno incoraggianti, potrà essere estesa sulle relazioni Lecce-Bari, Bari-Foggia e Taranto-Bari.

Per tutto il mese di dicembre gli abbonati ai treni regionali, avranno libero accesso al servizio Lecce-Brindisi-Bari. Dal 1 gennaio 2023 chi acquisterà un abbonamento, potrà continuare ad usufruire gratuitamente del treno regionale Lecce-Bari.

All’inaugurazione questa mattina erano presenti: il Governatore della Regione Puglia Michele Emiliano, il sindaco della Città Metropolitana di Bari Antonio Decaro, Anna Maurodinoia, Assessore regionale ai Trasporti, Luigi Corradi, AD di Trenitalia, Sabrina De Filippis, Direttore Business Regionale di Trenitalia e Giuseppe Falbo, Direttore Trasporto Regionale Puglia.