Pentassuglia a Ruota Libera su PugliaPressTV

Pentassuglia a ruota libera su Puglia Press TV in diretta con il direttore Antonio Rubino, inaugura la nuova serie di trasmissioni che sono state programmate fino al 6 gennaio.

Si potranno vedere direttamente su puglia press tv , sul quotidiano on line o su tutte le pagine social.

E’ possibile guardala anche sul proprio smart tv andando sull’App di You Tupe cliccando Puglia Press TV

Con Donato Pentassuglia il direttore parlerlà di Agricoltura, Sanità e sui lavori interminabili della SS 172

Una untata da non perdere sia in diretta che in differita in qualsiasi momento